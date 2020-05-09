سفن عالقة في البحار منذ أشهر بسبب “كورونا”

أظهرب صور لأقمار صناعية عن وجود أساطيل من السفن السياحية الفارهة في عرض البحر، بعد منعها من الرسو في الموانئ إثر تفشي الفيروس في بعضها.

وحسب شبكة “سي أن أن” الإخبارية، قد تم اكتشاف العديد من الإصابات في أطقم وسياح هذه السفن، على غرار سفينة “أميرة الألماس” التي أصيب السياح فيها بفيروس “كورونا”.

لتبقى العشرات من السفن “مكدسة” في عرض البحر وفي مناطق عدة، أهمها البحر الكاريبي وقرب الفيليبين، ويعود سبب منع هذه السفن “الفارغة حاليا من الركاب” من الرسو، إلى امتلاء الأرصفة والخوف من انتشار الوباء من أطقمها.

وتتواجد حاليا حوالي 74 سفينة وطواقمها في عرض البحر وفي تنقل مستمر منتظرة التصريح بالرسو أو المصير المجهول.