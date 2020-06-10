سفيرة ألمانيا بالجزائر: العلاقات الجزائرية الألمانية كانت ولازالت ممتازة

الوطني
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سفيرة ألمانيا بالجزائر: العلاقات الجزائرية الألمانية كانت ولازالت ممتازة
بقلم أمينة داودي

أكدت سفيرة جمهورية ألمانيا الفيدرالية بالجزائر أولريك ماريا نوتز، أن العلاقات الجزائرية الألمانية كانت و لازالت ممتازة.

وقالت السفيرة الألمانية في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصها به رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء، “لقد تشرفت باستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لي حيث تمكنت من التطرق معه و بشكل مثمر إلى واقع العلاقات الثنائية وكافة مجالات التعاون القابلة للتطوير على غرار الاقتصاد و الثقافة”.

و أضافت السفيرة، أن “الجزائر وألمانيا بلدان صديقان منذ القدم وعلاقاتنا مع الجزائر كانت ولازالت ممتازة وسنتعاون مستقبلا في هذا الاتجاه كما نأمل للجزائر وللرئيس تبون المزيد من النجاح و مستقبل زاهر”.


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