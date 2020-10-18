سفيرة ألمانيا تشارك بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة الوطنية للتلاميذ خلال الحجر الصحي

شاركت سفيرة ألمانيا لدى الجزائر، بحفل توزيع الجوائز على 30 فائزاً في المسابقة الوطنية لتلاميذ المدارس في فترة الحجر الصحي.

وحسب ما نشرته سفارة ألمانيا لدى الجزائر بصفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد شاركت بدعوة من وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث.

وتم تنظيم المسابقة الوطنية لتلاميذ المدارس في فترة الحجر الصحي حول عدة المواضيع عن البيئة.

وتم إطلاق هذه المسابقة، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، GIZ بمبادرة من وزارة البيئة في إطار التعاون بين البلدين.

ولقد أعجبت السفيرة وولبرز بالأنشطة الإبداعية وهي أكثر من 700 عمل فني، من الرسم و فن إعادة التدوير وتركيب الفيديو.

بالاضاقة الى القصص والشعر، والتي قدمها الأطفال من جميع أنحاء الجزائر إلى هيئة التحكيم.