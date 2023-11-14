سفيرة أمريكا: الشركات الأمريكية مهتمة بالإستثمار بالجزائر

كشفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبين، أن الشركات الأمريكية مهتمة بالإستثمار في عدة قطاعات مثل الطاقات المتجددة ومعالجة المياه والصحة والفلاحة.

وذكرت السفيرة الأمريكية في تصريح للصحافة على هامش إفتتاح الطبعة الـ 11 للمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين. “ناباك” 2023 بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” لوهران. أنه إلى جانب قطاع المحروقات والبترول والغاز. تهتم الشركات الأمريكية بالإستثمار في مجالات عدة مثل الطاقات المتجددة ومعالجة المياه والصحة والفلاحة.

وأشارت أوبين في ذات السياق الى أن الشركات الأمريكية “مستعدة لنقل التكنولوجيا”، مضيفة أن الجزائر تتوفر على العديد من فرص الاستثمار.

كما أبرزت ذات الدبلوماسية أنها تعمل على مضاعفة التبادلات التجارية والاستثمارات الصناعية الأمريكية بالجزائر.