سفيرة التشيك تبدي رغبة بعض مؤسسات بلادها لولوج السوق الجزائرية

إستقبل وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الثلاثاء، سفيرة جمهورية التشيك بالجزائر، لانكا بوكورنا، وتباحثا سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.

وبحث الجانبان، في هذا اللقاء، مختلف مجالات التعاون بين الجزائر والتشيك في القطاع الصناعي. مؤكدين على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال استغلال كل إمكانيات الشراكة المتاحة.

ودعا زغدار المؤسسات التشيكية إلى الاستثمار في الجزائر وفق المنظومة القانونية الجديدة التي ستضمن لهم مناخ أعمال أكثر استقرارا. ومن جهتها أبدت سفيرة التشيك رغبة بعض مؤسسات بلادها لولوج السوق الجزائرية في عدد من الفروع الصناعية.

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