سفيرة كندا بالجزائر تصف الحراك الشعبي بالمميز وتدعم الانتقال الديموقراطي السلمي

الوطني
  • -
  • 0
سفيرة كندا بالجزائر تصف الحراك الشعبي بالمميز وتدعم الانتقال الديموقراطي السلمي
بقلم نويس عبد الجلال

أعربت السفيرة الكندية، بالجزائر، باتريسيا ماكولاغ، عن دعم بلادها وتأييدها المطلق للحراك الشعبي الجزائري، منذ بدايته 22 فيفري 2019.

وأكّدت السفيرة الكندية، عير الصفحة الرسمية للسفارة الكندية بالجزائر، أنّ بلادها مع الإنتقال الديموقراطي السلّمي في الجزائر.

حيث جاء “كندا تدعم الانتقال الديمقراطي في الجزائر بوصفها للحراك الشعبي في 22 فيفري بالمميز”.

مضيفا ذات المصدر، أنه يوم أمس الخميس السفيرةPatricia McCullagh بمناسبة حفل الاحتفال بعيد كندا، الذي عقد في السفارة الكندية بالجزائر

أؤكد من جديد دعم كندا للانتقال الديمقراطي السلمي في الجزائر الذي سوف يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com