سفيرة هولندا: الجزائر شريك موثوق

أكدت سفيرة مملكة هولندا بالجزائر جانا فان دير فيلد، أن الجزائر شريك موثوق بالنسبة لبلادها. مبرزة الإلتزام القوي للبلدين وإرادتهما في مواجهة التحديات المشتركة.

في تصريح لها عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إثر انتهاء مهامها بالجزائر. صرحت فان دير فيلد “لقد شكل اللقاء فرصة للحديث عن علاقتنا القوية وعن مجالات التعاون المشترك بين بلدينا. وأشكر الرئيس الجزائري على اهتمامه الواضح بتعزيز الشراكة بيننا.

وأشارت سفيرة هولندا، إلى أن القطاع الإقتصادي يتصدر قائمة مجالات التعاون الثنائي. لا سيما قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وانطلاقا من إيمان بلادها بأن “الطاقة الخضراء هي المستقبل. أوضحت فان دير فيلد أن هولندا تعتبر الجزائر ممونا موثوقا بهذا النوع من الطاقة وشريكا قويا في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر. معربة عن أملها في أن يشكل ذلك مجالا آخرا لتعزيز شراكتنا مستقبلا. مع ضرورة العمل معا للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

كما توقفت أيضا عند التعاون المحقق بين الجامعات الجزائرية والهولندية وتبادل الخبرات بينهما وكذا مجال المقاولاتية. حيث قالت بهذا الخصوص في الجزائر أصبح الشباب اليوم يمتلكون الشجاعة لتحقيق أحلامهم وإنشاء شركاتهم الخاصة. مضيفة أنه يسعد هولندا مساعدة بعض هؤلاء الشباب من خلال برنامج أورنج كورنرز للمرافقة والتكوين. وقد أسعفني الحظ للقاء العديد من هؤلاء الشباب الذين التمست لديهم روح المبادرة وريادة الأعمال.

وخلصت السفيرة الهولندية إلى الإشادة بالفترة التي قضتها في الجزائر. والتي كانت بالنسبة لها فرصة لاكتشاف جمال الجزائر وحفاوة الاستقبال لدى الجزائريين.