سفير إيطاليا بالأمم المتحدة يطالب الفيفا بإقصاء إيران من المونديال

طالب السفير الإيطالي، باولو زامبولي، لدى هيئة الأمم المتحدة، بإقصاء إيران من كأس العالم التي ستحتضنها قطر الشهر المقبل.

وكتب زامبولي رسالة إلى رئيس الفيفا إنفانتينو يوم الأحد المنصرم ، دعا فيها إلى استبعاد إيران من كأس العالم المقبلة واستبدالها بإيطاليا.

وجاءت رسالة السفير الإيطالي لدى هيئة الأمم المتحدة الداعية لإقصاء إيران من المونديال، جراء وفاة الفتاة أميني البالغة من العمر 22 عامًا بإيران.

وهي الحادثة التي صنعت الحدث مؤخرا عالميا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنطلاق إحتجاجات عارمة في إيران.

وطالب السفير الإيطالي، باولو زامبولي، بالإستبدال المنتخب الإيراني، بمنتخب إيطاليا للمشاركة بمونديال قطر 2022.