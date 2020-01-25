سفير الجزائر بأنقرة.. زيارة أردوغان تحمل أهمية تاريخية

قال سفير الجزائر لدى أنقرة، إنّ زيارة الرئيس التركي اردوغان تحمل أهمية تاريخية وتهدف لنقل العلاقات الثنائية الى مستوى استراتيجي.

وتوقع مراد عجابي، بإقدام الجانبين التركي والجزائري خلال الزيارة، على خطوات مهمة فيما يخص تطوير العلاقات الاقتصادية.

وأعرب السفير، لوكالة الأناضول، عن دعم الجزائر للهدف المعلن من أردوغان برفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليار دولار.

وقال “نهدف للوصول إلى هذا الرقم خلال العام الجاري، لأن الأرقام الحالية لا تليق بحجم التبادل التجاري بين البلدين الكبيرين”.

وأشار عجابي إلى قرب توقيع اتفاقيات تجارية جديدة بين أنقرة والجزائر، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المختلطة،المزمع عقده في الفترة المقبلة.