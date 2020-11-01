سفير الجزائر بإيطاليا: الدستور الجديد سيسمح لنا بالإنتقال إلى مرحلة جديدة في بناء الديمقراطية

قال سفير الجزائر بإيطاليا، أحمد بوتاش أن “الدستور الجديد حدث مهم للغاية لأنه سيسمح لنا بالإنتقال إلى مرحلة جديدة في بناء الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان والعدالة للجميع”.

وقال السفير الجزائري بإيطاليا، في مقابلة صحفية اجراها مع وكالة “Agenzia Nova” الإيطالية، أن “الدستور الجديد سيولد الجزائر الجديدة والتي ستحقق مطالب الحراك الشعبي”.

وأوضح بوتاش أن “الدستور الجديد الذي سيعرض على الإستفتاء ينص في ديباجته على أن الشعب الجزائري يرغب في ترجمة تطلعاته بتحولات إجتماعية عميقة لبناء الجزائر الجديدة”.

وحسب بوتاش فإن “الجزائر الجديدة التي نتحدث عنها اليوم هي تجسيد لمطالب الحراك الشعبي الذي تطالب أساسا بحكم أفضل ورعاية أفضل للشباب خاصة على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي ، وتحقيق العدالة لصالح الديمقراطية “.

وأضاف الدبلوماسي أن كل هذا “يعني مساحة أكبر للشباب لإدارة مصير البلاد، مستقبل البلاد ملك للشباب الذين يمثلون 70 بالمائة من السكان”.