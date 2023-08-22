سفير الجزائر بالمجر يزور البعثة المشاركة في مونديال ألعاب القوى

حظي الوفد الجزائري المشارك في بطولة العالم لألعاب القوى بودابست 2023، بزيارة خاصة من طرف سفير الجزائر لدى المجر، عبد الحفيظ علاهم.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، في بيان لها، بأن السفير عبد الحفيظ علاهم، تنقل اليوم الثلاثاء، إلى مكان إقامة الوفد الرياضي الممثل للجزائر، في مونديال ألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست، من 19 إلى 27 اوت 2023.

مشيرة إلى أن السفير ذكّر بالأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لترقية الرياضة الجزائرية والجهود المبذولة لتهيئة أفضل الظروف لإعداد الرياضيين الجزائريين للمنافسات الرياضية الجهوية والدولية.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن السفير، أكد بأن النتائج المحققة لحد الآن مرضية، متمنيا كل النجاح والتوفيق لباقي الرياضيين الجزائريين خلال المنافسات المتبقية من هذه البطولة العالمية.