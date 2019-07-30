سفير الجزائر بسوريا: “الجزائر ستشارك في معرض دمشق الدولي لأول مرة”

كشف سفير الجزائر لدى سوريا، صالح بوشة، أن الجزائر ستشارك في الطبعة 61 لمعرض دمشق الدولي للمرة الأولى، بعد عودته قبل سنتين ترجمة لرغبة عودة الشركات الجزائرية للسوق السورية

واعتبر بوشة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أنّ الفرصة سانحة لتفعيل اتفاقيات التعاون والأسس التي وضعتها اللجنة السورية الجزائرية المشتركة عام 2010

وعن الشركات الجزائرية التي ستشارك بالمعرض، قال السفير الجزائري، أنّ 4 مجموعات كبرى تضم العديد من الشركات التي تعمل في قطاعات الصناعات المحلية والميكانيكية والكهربائية والنقل.

من جانب آخر، جدّد السفير الجزائري لدى سوريا، موقف الجزائر الداعم لسورية ورفضها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

معتبراً أن مشاركة العديد من الدول العربية في فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الحالية مؤشر إيجابي.