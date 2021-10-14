سفير الجزائر بفرنسا.. على الجالية  الاستثمار في بلدها الأصلي

شدّد سفير الجزائر بفرنسا، محمد “عنتر داوود”، على أهمية تشجيع الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا على الاستثمار في بلدها الأصلي. وأشار عنتر داوود، في أول ظهور له، بعد استدعائه من قبل السلطات المعنية، إلى تسهيل الإجراءات ووضع حد للبيروقراطية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، تصريح سفير الجزائر ، خلال منتدى المجاهد، “يتعين علينا العمل على تسهيل الإجراءات أمام الراغبين في الاستثمار بالجزائر”. داعيا إلى “التنديد بالبيروقراطية على كافة المستويات”.

طالع أيضا:

وأشار داوود إلى أهمية تشكيل شبكة تضم كافة الفئات الاجتماعية-المهنية، مذكرا بالمناسبة بالهبة التضامنية للجزائريين بفرنسا خلال الأزمة الصحية والحرائق. والتي شبت في بعض المناطق من الوطن، لا سيما في منطقة القبائل.

وقال السفير، أن الجالية الجزائرية بفرنسا تسعى لخدمة بلدها، قائلا أن العمل الذي حققته جمعية أصدقاء الجزائر بأوروبا غداة الاستقلال. وكانت الجزائر قد استدعت يوم 2 أكتوبر الجاري سفيرها بباريس للتشاور عقب التصريحات “غير المفندة” للرئيس ماكرون. والتي تهدف إلى المساس بتاريخ ومؤسسات الدولة، واصفة إياها بـ”التدخل غير المقبول” في شؤونها الداخلية.

**يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp