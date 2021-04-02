سفير الجزائر بقطر يبحث دور الاعلام الإيجابي في مرافقة مشاريع الاستثمار بين البلدين

عقد سفير الجزائر بدولة قطر، الدكتور مصطفى بوطورة، لقاءا مع عبد الله غانم البنعلي المهندي، رئيس تحرير صحيفة الراية القطرية.

و انطلاقا من متانة العلاقات الثنائية، تم الاتفاق على ضرورة الترويج للإمكانات الكبيرة المتاحة لدى الجانبين.

وهذا لتعزيز مجمل ملفات العلاقات الثنائية وهي كثيرة ومتنوعة، وفي مقدمتها الاستثمارات القطرية في الجزائر في عدة مجالات.

وكذلك أهمية الحرص على الترويج للبضائع الجزائرية المتعددة و ذات الجودة العالية لدخول السوق القطرية.

ورحب المسؤول القطري بالاتفاق، معبرا عن استعداد جريدته لنشر أي شيء يخدم التوجه ويدفع العلاقات بين البلدين.