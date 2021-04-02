سفير الجزائر بقطر يبحث دور الاعلام الإيجابي في مرافقة مشاريع الاستثمار بين البلدين

الوطني
  • -
  • 0
سفير الجزائر بقطر يبحث دور الاعلام الإيجابي في مرافقة مشاريع الاستثمار بين البلدين
بقلم نسرين محفوف

عقد سفير الجزائر بدولة قطر، الدكتور مصطفى بوطورة، لقاءا مع عبد الله غانم البنعلي المهندي، رئيس تحرير صحيفة الراية القطرية.

و انطلاقا من متانة العلاقات الثنائية، تم الاتفاق على ضرورة الترويج للإمكانات الكبيرة المتاحة لدى الجانبين.

وهذا لتعزيز مجمل ملفات العلاقات الثنائية وهي كثيرة ومتنوعة، وفي مقدمتها الاستثمارات القطرية في الجزائر في عدة مجالات.

وكذلك أهمية الحرص على الترويج للبضائع الجزائرية المتعددة و ذات الجودة العالية لدخول السوق القطرية.

ورحب المسؤول القطري بالاتفاق، معبرا عن استعداد جريدته لنشر أي شيء يخدم التوجه ويدفع العلاقات بين البلدين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=980028

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com