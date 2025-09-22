سفير الجزائر في إيطاليا يستقبل المنتخب الوطني للكرة الحديدية

استقبل سفير الجزائر في إيطاليا، محمد خليفي، أعضاء المنتخب الوطني للكرة الحديدية، عقب مشاركتهم المتميزة في بطولة العالم التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 21 من شهر سبتمبر الجاري.

وقد حقق المنتخب الوطني نتائج مشرفة في هذه المنافسة العالمية، حيث نال المركز الثالث في صنف الفردي سيدات، والمركز السادس في صنف الثنائي سيدات، إضافة إلى المركز الثامن في صنف الثنائي المختلط.

وخلال الاستقبال، هنأ محمد خليفي أعضاء الفريق على أدائهم المشرف وحرصهم على تمثيل الجزائر بصورة إيجابية في المحافل الدولية، مشيدا بالروح الرياضية والانضباط الذي أظهروه طيلة المنافسة.