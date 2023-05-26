سفير الجزائر في تنزانيا يستقبل اتحاد العاصمة

حظيت بعثة فريق اتحاد العاصمة، لدى حلولها أمس الخميس، بمطار دار السلام “جوليوس نريري” باستقبال خاص من طرف سفير الجزائر بتنزانيا، أحمد جلال.

ونوّهت إدارة الاتحاد، بحرص السفير الجزائري على توفير كامل التسهيلات، وظروف الراحة لممثل الجزائر في منافسة كأس “الكاف” خلال إقامته في دار السلام.

يذكر أن أشبال عبد الحق بن شيخة، يستعدون لمواجهة نادي يونغ أفريكانز التنزاني، هذا الأحد، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية لكرة القدم.