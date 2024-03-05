سفير الصين.. الجزائر سوقا عالية الجودة تتفاءل بها الشركات الصينية

قال سفير الصين بالجزائر، لي جيان، إنّ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والجزائر دخلت مرحلة جديدة وتواجه فرصا جديدة.

كما قال السفير في افتتاح منتدى التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين الشركات الصينية والجزائرية “اعتقد أن عام 2024 سيكون عام الحصاد للتعاون العملي بين الصين والجزائر، وسيأتي بمزيد من الإنجازات الجديدة”.

واعتبر لي جيان، الجزائر سوقا عالية الجودة تتفاءل بها الشركات الصينية. قائلا “لقد شجعت الحكومة الصينية دائما ودعمت الشركات الصينية للتكيف مع التغيرات في وضع السوق الدولية”. و”الاستثمار بنشاط في الجزائر، وتعزيز نقل التقنية، وزيادة تدريب وتلبية لرغبة الجزائر في توسيع مستوى انفتاحها”.

ودعا سفير الصين بالجزائر، إلى إنشاء آلية تنسيق بين حكومتي والغرف التجارية والشركات في البلدين. مردفا “ستعمل سفارة الصين على دفع إقامة علاقات الصداقة بين مدينة صينية وسطيف”. و”توفير المزيد من سياسات تسهيل التأشيرات، وتشجيع وفود السياحة الثقافية للزيارة، ومن المُعتَقَد أن ولاية سطيف ستصبح علامة جديدة للصداقة بين الصين والجزائر”.