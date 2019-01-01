سفير دولة فلسطين يُشيد بالدعم الجزائري للقضية الفلسطينية

أشاد سفير دولة فلسطين بالجزائر، لؤي عيسى، يوم الإثنين، بالدعم الجزائري الدائم واللامشروط للقضية الفلسطينية.

وذلك خلال استقباله من طرف وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة.

وحسب بيان لوزارة العلاقات مع البرلمان، قدم لؤي عيسى خالص تشكراته للجزائر، حكومة وشعبا، وشرح واقع وحالة الوضع الفلسطيني.

وعبر السفير عن سعادته لطبيعة علاقات الأخوة، التي تربط بين الشعبين الشقيقين وقيادتيهما.

من جهته جدّد السيد محجوب بدة مشاعر المحبة والإخلاص والوفاء لكل الفلسطينيين، واعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية جزائرية.