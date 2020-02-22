سفير فلسطين بالجزائر: موقف الجزائر عظيم في قضية “صفقة القرن”

اعتبر سفير فلسطين بالجزائر، أمين مقبول، اليوم السبت، أن “موقف الجزائر كان عظيما بخصوص قضية ما سمي بـ “صفقة القرن”.

وأشاد أمين مقبول بموقف الجزائر تجاه الصفقة التي أعلنت عنها أمريكا تحت المسماة “صفقة القرن”، معتبرا بذلك “موقف الجزائر بالعظيم”.

وأكد السفير الفلسطيني بالجزائر أن “مواقف الجزائر كانت ولاتزال دائما في صف القضية الفلسطينية”.

وأشار في السياق ذاته أن “صفقة القرن ما هي إلا خطة صهيونية مفضوحة تريد تصفية القضية الفلسطينية”.

وأكد السفير الفلسطيني أن “بيانات وزراء الخارجية العرب بخصوص القضية الفلسطينية وبالخصوص “صفقة القرن”، باتت غير كافية”.

وطالب السفير الفلسطيني ضرورة إتخاذ “الإجراءات العملية لمناصرة القضية الفلسطينية، وعلى رأسها وقف التطبيع وسحب السفراء من واشنطن وحلفائها”.