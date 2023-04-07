سفير فلسطين بالقاهرة يُحذر من حرب كبرى في المنطقة

حذر سفير فلسطين بالقاهرة، دياب اللوح، الحكومة الصهيونية، من جر المنطقة إلى وضع متوتر وغير مستقر من شأنه أن يفضي إلى حرب دينية.

وقال سفير فلسطين بالقاهرة، أن القيادة الفلسيطينة حذرت كثيرا من خطورة جر المنطقة إلى حرب دينية. وحملت الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية.

مشيرا إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين حمل إسرائيل أيضا كامل المسئولية.

فضلا عن البيانات التي صدرت عن وزارات الخارجية العرب والدول العربية وأطراف عربية وإسلامية عريضة حملت إسرائيل المسؤولية.

وطالب مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين مجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري والعاجل، لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية.

وبالفعل كان هناك تنسيقا أردنيا فلسطينيا إماراتيا، باعتبار أن دولة الإمارات هي العضو العربي في مجلس الأمن.

ولفت السفير دياب اللوح إلى أن فلسطين طالبت بضرورة تدخل دولي عاجل وحماية دولية عاجلة من هذا البطش، وهذه الجرائم الإسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وهناك استهداف وضع للمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وخاصة داخل المسجد الاقصى المبارك.

فضلا عن محاولة إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع به وتقسيمه زمانيا ومكانيا حتى في هذا شهر رمضان الفضيل.

وأوضح أن هناك مخطط إسرائيلي جاء على لسان وزراء متطرفين في حكومة إسرائيل بأنه لا وجود للشعب الفلسطيني. وهناك مخطط لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين، وتهويد مدينة القدس وفرض سياسة الأمر الواقع.

وشدد على أن أعمال التصعيد الإسرائيلية خطيرة جدا، معربا عن أمله في أن تتجح المساعي المبذولة الأن من الأطراف العربية والاقليمية والدولية لوضع حد للتصعيد غير المسبوق والخطير وغير المبرر للكيان الصهيوني.