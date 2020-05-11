سفير لبنان بالجزائر يشكر الحكومة على التسهيلات التي قدمتها للبنانيين الموجودين بالجزائر

عبّـر محمد حسن، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الجزائر أصالة عن نفسه ونيابة عن أبناء الجالية اللبنانية العاملين والمقيمين في الجزائر عن شكره وتقديره وعميق إمتنانه لما قدّمته وتقدمه الحكومة الجزائرية من تسهيلات ودعم في إطار التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأفادت السفارة في بيان لها، أن الحكومة الجزائرية أبدت تفهما الكام للظروف الاستثنائية التي عصفت بالعالم أجمع وما ألحقته من أضرار معنوية ومادية واقتصادية أثرت على الجميع.

وأضافت السفارة، أن الجزائر قدمت الدعم الكامل لأبناء الجالية اللبنانية وذلك بتعاونها فيما يتعلق بتمديد الإقامة أو تجديدها وما يتعلق بها من إجراءات قانونية، هذه التسهيلات التي خففت عن كاهل المقيمين الشيء الكثير من عناء ما قد يترتب عن إنتهاء المدة القانونية المعمول بها في الظروف العادية وجعلتهم يشعرون بالأمن والارتياح.

وأضاف نفس البيان، أن السفير اللبناني بالجزائر محمد حسن يتقدم نيابة عن أبناء الجالية اللبنانية بجزيل الشكر والامتنان لحكومة الجزائر الموقرة ولشعب الجزائر عن الإهتمام والرعاية التي شملت كل لبناني موجود في الجزائر، ممّا يؤكد متانة الروابط والأواصر الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، متمنياً إستمرار التعاون بين البلدين لما يعود بالنفع على الجميع.

واغتنم السفير اللبناني هذه المناسبة بالإبتهال إلى الله بأن يرفع هذا البلاء عن العالم أجمع، مؤكدا على إستمرار التعاون بين الحكومتين والشعبين لما فيه الخير والصلاح والتوفيــق سداد.