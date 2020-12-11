سفير لبنان بالجزائر يشكر السلطات الجزائرية على قبول تسيير رحلة مباشرة الجزائر _ بيروت

تقدم سفير لبنان لدى الجزائر محمد حسن اليوم الجمعة، برسالة شكر وعرفان للسلطات الجزائرية، على تلبية طلبه والمتمثل في تسيير رحلـة جوّيـة مباشرة، ذهابـاً وإيابـاً، من الجزائر إلى بيروت.

وجاء في الرسالة التي نشرتها سفارة لبنان عبر صفحتها الرسمية –فيسبوك-:”يســـرّ سعادة سفير الجمهورية اللّبنانيــة لدى الجزائر الدكتور محمد حســـن أن يتقدم، أصالة عن نفسه ونيابة عن الجاليـة اللّبنانية المقيمـة ببلدها الثاني الجزائر،

بجزيل شكره وعظيم إمتنانـــه للسلطات الجزائرية المختصّـة، ويخُصّ بالذّكر الخطوط الجويـة الجزائرية، لتلبيتها طلب السفـارة وموافقتها على تسيير رحلـة جوّيـة مباشرة، ذهابـاً وإيابـاً، من الجزائر إلى بيروت،

مُقدّراً أيّمـا تقدير التعاون الأخوي الكبير والتسهيلات المُميزة التي لقيتـها السفارة من أجل ضمان برمجـة هذه الرحلـة، رغم الظروف الإستثنائيــة التي تمرّ بها الجزائر الشقيقــة،

على غرار بقيـة بلدان العالم، من إغلاق للمطارات وتقليص لحركة الطيران بسبب جائحـة فيروس كورنـا المستجــد،