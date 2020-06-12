سفير لبنان يشيد بدور الجزائر في إجلاء الرعايا اللبنانيين

أشاد سفير لبنان لدى الجزائر، محمد حسن، اليوم الجمعة، بدور الجزائر في إجلاء الرعايا اللبنانيين بالجزائر.

وقال السفير البناني أن “حكومة لبنان مدت على وضع خطة شاملة لإجلاء الجالية العالقين في الخارج نتيجة توقف حركة الطيران العالمي”.

وأضاف أن عملية الإجلاء تمت عبر المراحل الثلاثة السابقة وفي إطار المرحلة الرابعة لعودة اللبنانيين من الخارج تمت برمجة رحلة للإجلاء من الجزائر بإتجاه لبنان يوم 15 جوان المقبل.

وأشار السفير أن عملية الإجلاء الرابعة ستؤمنها شركة طيران الشرق الأوسط “Middle East”، التي ستحط طائرتها لأول مرة على مدرج مطار الجزائر.

كما قدم السفير اللبناني بالمناسبة خالص شكره وجزيل عرفانه لكل من ساهم من قريب أومن بعيد في تسهيل إتمام هذه الرحلة الإنسانية سواء في لبنان أو الجزائر الشقيقة.

وقال أنه يقدر السلوك الأخوي الذي ينم عن عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين على مستوى التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومتين.