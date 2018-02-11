سقوط باب طوارئ الطائرة فجأة يثير رعب ركابها في نيجيريا

عاش ركاب طائرة نيجيرية حالة رعب حقيقية، بسبب سقوط باب الطائرة بشكل مفاجئ.

في طريق عودتها من لوس أنجلوس، تعرضت طائرة نيجيرية من طراز ” MD-83″ إلى حادث فريد من نوعه.

فأثناء هبوطها في مطار أبوجا، سقط باب مخرج الطوارئ فجأة على جناح الطائرة مسببا ضجيجا حادا.

ليعيش ركاب الطائرة لحظات رعب لا توصف.

حادث سقوط الباب عرض الشركة الناقلة لإنتقادات حادة واتهامات بالتقصير في صيانة طائرتها.

وحاولت شركة الطيران إخلاء مسؤوليتها عما جرى، مشيرة إلى أن باب الطائرة لا يمكن أن يفتح من دون مساعدة أحد الركاب.

وأن طاقم الصيانة تفقد الطائرة ولم يجد أي خلل في الباب.

ورغم أنه من الصعب تخيل سقوط الباب خارجا، إذ أن لفتحة الخارجية تكون أصغر من الداخلية.

لكن جميع ركاب الطائرة نفوا وجود أي شخص بالقرب من الباب أثناء سقوطه، ما دفع هيئة الطيران المدني النيجيرية إلى فتح تحقيق في الحادث.