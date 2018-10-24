سقوط بناء من الطابق الثالث بالوادي
تعرض عامل بناء إلى صعقة كهربائية رمته على الأرض من الطابق الثالث ببلدية الوادي.
الحادثة وقعت عندما كان الشاب يقوم بتغليف خارجي لإحدى المحلات بحي الرمال، ولم ينتبه إلى خطورة الكوابل الكهربائية.
المارة أمام العمارة وفي غفلة منه لامس جسده هذه الكوابل ما جعلها ترميه على الأرض وتتسبب له في حروق في جزءه السفلي.
وكسر على مستوى رجليه، وتدخلت الحماية المدنية التي نقلته على جناح السرعة إلى المستشفى.
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