سقوط 100 قتيل في اشتباكات عرقية بإثيوبيا

سقط نحو 100 قتيل في اشتباكات وهجمات عرقية في عدة مناطق بإثيوبيا، حسبما أفادته تصريحات وبيانات لمسؤولين محليين.

وقد سقط عشرات القتلى في شمال شرق إثيوبيا في اشتباكات مسلحة اندلعت يوم الجمعة الماضي وتجددت أمس الثلاثاء.

وتتكون إثيوبيا من 10 أقاليم إدارية مقسمة على أسس عرقية، وتدور بين عدد من هذه الأقاليم نزاعات.

ويعود سبب النزاعات إلى خلافات على مناطق حدودية والبعض الآخر لأسباب سياسية، تتطور أحيانا إلى أعمال عنف دموية.

وأعلنت السلطات المحلية، أمس الثلاثاء، سقوط عشرات القتلى في أعمال عنف دارت بين أفراد من إثنية الأورومو وآخرين من إثنية الأمهرة، علما بأن هاتين الإثنيتين تشكلان المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين في البلاد.

وقالت السلطات المحلية، إن 68 شخصا قتلوا وأصيب 114 آخرون بجروح في “هجوم وقع مؤخرا”.

وأضافت، أن الهجوم دفع بأكثر من 40 ألف مزارع إلى مغادرة منازلهم، وقد تم إيواؤهم في 3 مخيمات مؤقتة.