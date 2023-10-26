سقوط 13 شهيدا وعدد من الجرحى في قصف على عدد من المنازل بغزة

إستهدفت قوات الإحتلال الصهيوني منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة ماخلف عدد من الشهداء والجرحى.

كما قصفت الإحتلال الصهيوني حي النصر غربي مدينة غزة وكذا منزلا في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة ومخيم النصيرات.

وخلف القصف الصهيوني الجباء سقوط 13 شهيدا وعدد من الجرحى.

وحسب مصادر فلسطينية شنت قوات الإحتلال غارات لطيران العدو الصهيوني في منطقة السطر الغربي وقرب شارع 5 بخانيونس. كما تم تسجيل سقوط شهداء وجرحى في غارة استهدفت منزلا من أربعة طوابق في حي الزيتون بمدينة غزة.