سقوط 4 أشخاص من رافعة في قسنطينة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر سقوطهم من رافعة بولاية قسنطينة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 09 سا45د، من أجل حادث سقوط 04 أشخاص من أعلى رافعة علو حوالي 04 أمتار. بالمكان المسمى حي باب القنطرة بلدية و دائرة قسنطينة.

وخلّف الحادث إصابة 04 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين 26 سنة و 61 سنة لهم إصابات متفاوتة الخطورة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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