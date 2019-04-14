سكان بلديات بشار يطردون 3 وزراء بعبارات “ديڤاج”

وزير الداخلية اضطر لإلغاء تدشين المعهد الجهوي للموسيقى

المحتجون أغلقوا كل الطرقات بالنقاط المعنية بالزيارة.. وسكان تاغيت أجبروا الموكب على التوقف لأزيد من ربع ساعة

أعضاء المجلس البلدي للعبادلة رفضوا استقبال الوزير

بعد ضغط المتظاهرين الذين أغلقوا المدخل الرئيسي للمعهد الجهوي للموسيقى بمدينة بشار، وجدت السلطات المحلية نفسها مُجبرة على إلغاء تدشين المعهد،

ليُحول موكب وزير الداخلية الجديد صلاح الدين دحمون، وجهته نحو دائرة تاغيت السياحية 90 كلم عن مقر الولاية.

أين ظل الموكب متوقفا لأكثر من ربع ساعة بالمدخل الغربي للبلدية، التي دخلها الموكب الوزاري ليحط الرحال بفندقها.

منتظرا فتح الطريق من قبل عناصر الدرك الوطني لتمكين الوفد الوزاري من زيارة النقاط المبرمجة بهذه البلدية.

وقد نظم سكان مختلف المناطق والمدن التي زارها وزير الداخلية، مسيرات وتجمعات حاشدة، خصوصا بالشارع الرئيسي لمدينة تاغيت، قاطعين الطريق

أمام حركتي السير والمرور حاملين لافتات دونوا عليها عبارات “لا مرحبا بكم في مدينة تاغيت” و”ديڤاج..فخامة الشعب هو مصدر السلطة”

و«بدوي لا يمثلني».

وفي السياق ذاته، وحسب مصادر «النهار»، فإن زيارة دائرة العبادلة 88 كلم عن مقر الولاية، ألغيت هي الأخرى.

على خلفية المعلومات التي أكدت رفض أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالعبادلة وسكانها لهذه الزيارة، حيث تم إخطار رئيس الدائرة

بهذا الموقف من قبل الأعضاء، ليتم إلغاؤها رسميا من برنامج زيارة الوفد الوزاري.

على صعيد آخر، لجأ سكان بلدية القنادسة 18 كلم غربي عاصمة الولاية بشار إلى غلق الطريق في انتظار وصول الوفد الوزاري.

وذلك لمنعه من دخول البلدية، وذلك رفضا لهذه الزيارة بلغ صدى رفضها سكان بلديات وقصور وادي الساورة المبرمجة يوم الأحد.