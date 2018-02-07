لا يزال الإعلام الإنجليزي متعاطف وبشكل كبير مع النجم الجزائري رياض محرز الذي لا يزال مضربا عن تدريبات فريقه، فقد عبرت قناة “سكاي سبورتس” عن أسفها لما تؤول إليه الأحداث.

وذكرت ذات المصادر أنه من المؤسف أن يضطر محرز للإضراب من أجل الرحيل الى مانشستر ستي.

حيث أكدت أن الجزائري كان محترفا طوال المواسم التي قضاها رفقة النادي ولم يفتعل أي مشكل طوال مسيرته.

كما أنه كان النجم الأول للفريق ومصدر سعادة الأنصار والإدارة وكان عليهم تركه يرحل للسيتي حتى لا تكون النهاية مؤسفة.

فالبعض يرى أن رياض لا يحترم فريقه والبعض الأخر يرى أن ليستر لا يحترم محرز وفي الأخير كلاهما خسر الإحترام.

ومن المؤسف أن تشاهد لاعبا كان سيسصبح أسطورة الفريق، غاضبا، حزينا، في حالة نفسية سيئة بسبب إدارة فريقه.