سكك حديدية: تعميم المرافق الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة على جميع المحطات المستقبلية

كشفت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية، أنها ستوفر المرافق والتجهيزات لذوي الإحتياجات الخاصة.

وأفادت الوكالة في بيان لها، أن أن هذه المرافق من شأنها تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع محطات القطار الجديدة.

وأوضحت الوكالة بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، أنها تسهر على تعميم هذه المرافق على جميع مشاريعها ومنشآتها.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير هذه المرافق، ومن بينها مشروع السكة الحديدية “تيسمسيلت- بوغزول” والذي يضم خمس محطات “تيسمسيلت، سيدي العجال، بوقرة، حاسي فدول، الشهبونية” ستزود كلها بممرات ومراحيض خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سيتم تزويد مشروع السكة الحديدية “مسيلة- بوغزول” على مستوى جميع محطاته “بوغزول، البيرين، بوطي السايح ومحطة عين الحجل”.

وسيتم كذلك تجهيز مشروع السكة الحديدية “جلفة-الأغواط” بمصاعد كهربائية، ممرات ومراحيض خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في محطاته الثلاث “الجلفة، الأغواط وسيدي مخلوف”.

وأكدت الوكالة، أن تحرص من خلال مشاريع المنجزة والتي هي طور الإنجاز، على توفير أماكن لاقتناء التذاكر وسلالم ومصاعد كهربائية وأرصفة ركوب ومراحيض خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بغية تسهيل حركتهم بكل أريحية.

وذكر البيان، أن محطة القطار لمطار هواري بومدين الدولي الجديد مجهزة بمصاعد كهربائية وممرات ومراحيض خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.