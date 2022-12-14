سكنات عدل.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن عقود الملكية

شدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة إعطاء عقد الملكية لمكتتبي سكنات عدل، فور دفع كامل تكاليف المنزل. وقال رئيس الجمهورية، إن على الدولة أن تعطي مثال في احترام القانون.

كما أوضح رئيس الجمهورية، أن المكتتب بعد أن يسكن قد تقع العديد من المشاكل العائلية، أو وفيات وتخلق نزاعات في الورث. مسديا تعليمات لوزير السكن محمد طارق بلعريبي، والمدير العام لوكالة عدل بإعطاء عقد الملكية ويفعل به ما يشاء.

وبالمقابل، قال الرئيس تبون، إن “برنامج عدل، حاربوه كثيرا ولن ندخل في التفاصيل”. مردفا “الرئاسة والحكومة ستقف وتدافع عن هذا البرنامج ولا يوجد مشاكل”.

كما أضاف رئيس الجمهورية، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” لن تكمل مع “CPA”. مشيرا إلى وجود بنك السكن الذي تم تجديده مؤخرا. مردفا “سكنات عدل شبه اجتماعية لأن الناس تدفع المستحقات وليس دون مقابل”.

وتم الشروع في تسليم عقود السكنات للمكتتبين الراغبين في دفع ما تبقى من مبلغ شققهم الاجمالي. ويتعلق الامر بـ برنامج 55000 مسكن وذلك عبر كامل التراب الوطني.

وأضاف البيان على مستوى الفرع الجهوي للتسيير العقاري الجزائر شرق تيزي وزو والأحياء هي كل من عدل عزازقة، تازمالت، تامدا، واد فالي، سيدي أحمد، براندي، المشتلة، سيدي أحمد، وأو ان أل.

اما على مستوى الفرع الجهوي للتسيير العقاري الجزائر شرق بومرداس فالأحياء هي كل من عدل تيجلابين، زموري، قورصو، بودواو، فرانس فانون، والبويرة 132/168 مسكن.

بينما العاصمة على مستوى الفرع الجهوي للتسيير العقاري الجزائر وسط نجد مواقع عدل بكل من الكاليتوس، وأولاد فايت، وباب الزوار، وبومعطي، وهراوة، ومعالمة، والسويدانية والمنظر الجميل.

ومع إستلام الشقة يكون المكتتب قد دفع ماقيمته 25% في القيمة الإجمالية لشقته والمقدرة بـ210 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف. بينما 270 مليون سنتيم المكونة من 4 غرف. كما قررت الحكومة تخفيض 10 % من سعر الشقة للراغبين في الدفع المسبق لقيمة السكن.