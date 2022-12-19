سكنات فخمة للبيع في العاصمة بهذه الأسعار

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن إعادة فتح باب التسجيل للراغبين لإقتناء سكنات الترقوي الحر LPL بولاية الجزائر.

واوضحت مؤسسة ENPI عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك ان تم إعادة فتح فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر LPL.

وذلك عملية التسجيل تتم عبر الموقع الالكتروني: https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/

التسجيل يكون ابتداءا من يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 على الساعة 11:00 صباحًا .

كما أن التسجيل يكون ابتداءً من يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 على الساعة11:00 صباحًا. ويتم غلق الموقع بعد انتهاء المخزون المتوفر.

ونشرت مؤسسة ENPI الموقع المخصص لإقتناء هذه الصيغة من السكنات ويتعلق الأمر بـ 208 مسكن ببرج البحري.

وحددت مؤسسة ENPI سعر شقة ذات ثلاثة غرف مع المراب بداية من 341.00 661 20 دج الى 167.00 406 28 دج. بينما سعر شقة ذات اربعة غرف مع المراب من 140.00 668 22 دج الى 195.00 940 31 دج .

في حين يبدا سعر شقة ذات خمسة غرف مع المراب من 758.00 989 32 دج الى 461.00 630 36 دج. كما ان سعر شقة ذات ستة غرف مع المراب يبدء من 579.00 800 38 دج الى 148.00 063 48 دج .