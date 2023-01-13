سكنات للبيع بعنابة في هذا الموقع

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن إطلاق التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي الحرLPP ببولاية من ولايات شرق الوطن.

وانهت مؤسسة enpi عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك علم للراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر. بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل بولاية عنابة. وذلك حسب المخزون المتوفر.

وحدد مؤسسة enpi موقع سكنات برنامج ترقوي حر بحي 21 مسكن ترقوي حر ديدوش مراد، عنابة.

وللتسجيل وضعت مؤسسة enpi الرابط التالي: الموقع الالكتروني الرسمي التالي:

https://www.enpi.dz

اوعبر الرابط مباشرة التالي:

https://www.enpi-net.dz/LPL

واضاف بيان مؤسسة enpi وأن عملية التسجيل سيتم ابتداءا من يوم الأربعاء 11 جانفي 2022 بداية من الساعة 11:00 صباحا. وسيتم يتم الانتهاء من عملية التسجيل مباشرة بعد تسجيل عدد الطلبات الكافية.