سكيكدة: إصابة 12 شخصا في 5 حوادث مرور

أصيب اثنا عشر شخصا في خمس حوادث متفرقة. وقعت بولاية سكيكدة كما تم إخماد 10 حرائق مختلفه جراء الرمي العشوائى للمفرقعات.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، فقد تم تسجيل 5 حوادث مرور، تم إجلاء 12 شخصا إلى المصالح الإستشفائيه بكل من منطقة توسان تمالوس، على إثر سقوط شخص من دراجة نارية بالطريق ليلوا سكيكدة، وهذا على اثر انحراف سيارة سياحية و اصطدامها بالحاجز الاسمنتي، أين أسفر الحادث عن إصابة شخص واحد أسعف في عين المكان.

بينما الحادث الثالث فقد وقع بالطريق الوطني رقم 43 بوشطاطة على إثر إصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة سياحية و سيارة تجارية، أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

في حين وقع الحادث الرابع بطريق برج لحمام على اثر اصطدام سيارتين سياحيتين خلف مصابا واحدا.

ووقع الحادث الخامس، بالطريق الوطني 85 بقرية احمد سالم جاء على إثر اصطدام سيارتين سياحيتين خّف 3 مصابين.

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وأضاف البيان، أنه تم إجلاء الصحي لـ 41 مصابا الى مختلف المصالح الاستشفائية، أهمها عملية الانقاد و البحث بالتنسيق مع حراس السواحل عن مهاجرين غير شرعيين بعد انقلاب قاربهم في البحر بالمكان المسمى بالقرب من شاطى بوالنشم بلدية قنواع دائرة الزيتونة.

كما تم تسجيل 10 حرائق جراء الرمي العشوائي للمفرقعات أسفرت على إحتراق 5 اشجار النخيل موزعة على حريقين في وسط المدينة (السويقة)، وحريق في كل من حي الممرات، وبجانب متوسطة يمونة قموح، و ابتداىية عبد الحق قويسم

بالإضافة إلى إخماد حريقين على أشجار الكاليتوس بحي واد الوحش، وإخماد حريق حشاىش يابسة بكل من: حي صالح بوالكروة، و حي بوعباز، وبرج الحمام، حيث لم يتم تسجيل أي إصابات.

إلى جانب ذالك، قامت ذات المصالح، بـ 19 عملية مختلفه من بينها: مناورة تطبيقية افتراضية المتمثلة في حريق غرفة تخزين الهواء المضغوط بالمكان المسمى مؤسسة الرزم المعدني بلدية عزابة.