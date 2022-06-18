سكيكدة..انقاذ 39 شخصا من الغرق في أول أيام موسم الإصطياف

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، من انقاذ 39 شخصا من الغرق في أول ايام من افتتاح موسم الاصطياف.

وفي بيان لذات المصالح، اليوم السبت، فقد تم تسجيل خلال 24 ساعة الأخيرة تدخلات خاصة بأول يوم لموسم الاصطياف على مستوى 30 شاطئ محروس و مسموح للسباحة من أصل 73 شاطئ على مستوى الولاية.

كما أضاف البيان، انه ورغم أن الراية خضراء فقد تم تسجيل 80 تدخلا، في حين عدد المنقدين من غرق حقيقي بلغ 39 شخصا، بينما عدد الأشخاص المسعفين على مستوى مختلف المراكز الحماية المدنية الموجودين على مستوى الشواطئ 22 مسعف.

أما عدد المصابين المحولين لمختلف المراكز الاستشفاىية 19 مصابا، كما تم تسخير جهاز امني على مستوى 30 شاطئ مسموح السباحة عبر اقليم الولاية.

الى جانب ذالك فقد سجلت ذات المصالح وفاة شخصين واسعاف 33 مصابا في حوادث مرور.كما تم تسجيل 14 حريقا.

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