سكيكدة..انقاذ 39 شخصا من الغرق في أول أيام موسم الإصطياف
تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، من انقاذ 39 شخصا من الغرق في أول ايام من افتتاح موسم الاصطياف.
وفي بيان لذات المصالح، اليوم السبت، فقد تم تسجيل خلال 24 ساعة الأخيرة تدخلات خاصة بأول يوم لموسم الاصطياف على مستوى 30 شاطئ محروس و مسموح للسباحة من أصل 73 شاطئ على مستوى الولاية.
كما أضاف البيان، انه ورغم أن الراية خضراء فقد تم تسجيل 80 تدخلا، في حين عدد المنقدين من غرق حقيقي بلغ 39 شخصا، بينما عدد الأشخاص المسعفين على مستوى مختلف المراكز الحماية المدنية الموجودين على مستوى الشواطئ 22 مسعف.
أما عدد المصابين المحولين لمختلف المراكز الاستشفاىية 19 مصابا، كما تم تسخير جهاز امني على مستوى 30 شاطئ مسموح السباحة عبر اقليم الولاية.
الى جانب ذالك فقد سجلت ذات المصالح وفاة شخصين واسعاف 33 مصابا في حوادث مرور.كما تم تسجيل 14 حريقا.
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كما هلك شخصان يبلغان من العمر 68 و45 سنة جراء الحرائق المتعددة التي اندلعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر ولاية سكيكدة.
كما أوضحت الحماية المدنية، أن الضحية الأول البالغ من العمر 68 سنة حاصرته النيران بمزرعته الواقعة بمنطقة “بيسي” ببني بشير. وتوفي بعد أن سقط مغشيا عليه داخل مزرعته، عندما حاصرته الحرائق والدخان لتطاله ألسنة اللهب، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وتم نقله من طرف الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة.
أما الضحية الثاني والبالغ من العمر 45 سنة فقد هلك اختناقا بدخان الحرائق بمزرعة بوكرمة إسماعيل بدائرة رمضان جمال. حيث كان ضمن المواطنين الذين شاركوا في إخماد النيران بتلك المزرعة. وتوفي نتيجة الاختناق بعد استنشاقه دخان الحريق الذي اندلع بحقل للقمح ونقله مواطنون إلى العيادة المتعددة الخدمات لرمضان جمال.
وأضاف ذات المصدر أنه تم تسجيل اندلاع يوم الثلاثاء 7 حرائق بمناطق متفرقة على غرار منطقة “بولقرود” بدائرة سكيكدة. وغابة “بيسي” ومزرعة بوكرمة إسماعيل بدائرة رمضان جمال ومنطقة “بوقاعة” بدائرة الحدائق. وكذا “دم البقرات” ببن عزوز وقرية أحمد سالم بتمالوس.
كما تدخلت 4 أرتال متنقلة لإخماد النيران تابعة لولايات قالمة وقسنطينة وعنابة وسكيكدة كدعم للوحدات المحلية للحماية المدنية. بالإضافة لتدخل فرقة الرتل المتنقل لمحافظة الغابات لولاية سكيكدة.
ومن جهة أخرى، فقد تم التحكم في غالبية الحرائق ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء باستثناء حريق منطقة “بولقرود”. الذي لا تزال عملية إخماد النيران متواصلة على مستواه إلى حد الساعة، حسب ما تمت الإشارة إليه.