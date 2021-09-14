 سكيكدة.. مجهول يسرق سيارة إسعاف من مقر وحدة الحماية المدنية

أقدم شاب، فجر اليوم الثلاثاء، على سرقة سيارة اسعاف من مقر الفرقة الثانوية للحماية المدنية برمضان جمال في سكيكدة. وتمكن الشاب من الهروب بها إلى وجهة مجهولة.

وبعد تفطن الأعوان، اعلنوا حالة الطوارىء، حيث قاموا بتبليغ مصالح الأمن على السيارة المسروقة. الأمر الذي مكّن من حجزها بولاية عنابة، وتوقيف الفاعل الذي يخضع حاليا للتحقيات.

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