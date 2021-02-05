سكيكدة: 11 جريحا في حادث مرور بالحروش

خلف حادث مرور، شهده، مساء اليوم، الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة إصابة 11 شخصا.

أين تتراوح أعمارهم بين سنتين و 65 سنة بحروج متفاوتة الخطورة.

الحادث وقع تحديدا عند المخرج الشرقي لمدينة الحروش جنوب ولاية سكيكدة، إ

وحسب ما توفر من معلومات، فإن الحادث نجم اثر اصطدام سيارتين سياحيتين واحدة من نوع ” لوغان ” والثانية ” اكسنت”.

أين كان على متنهما الضحايا اللذين تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية ” العايب الدراجي ” بمدينة الحروش.

ليتم إسعافهم على مستوى المصالح المختصة، فيما تم تحويل 2 منهم على المستشفى الجامعي بقسنطينة لخطورة حالتهما الصحية.

هذا وقد شهدت المؤسسة الاستفائية بالحروش حالة تأهب قصوى بعد أن اتخذت إدارتها التدابير اللازمة للتكفل بضحايا الحادث.

وحتى لكل التطورات المتوقعة، منها التكفل بتحويل المصابين الذين تقرر ذلك في حقهم من قبل الجهاز الطبي الذي تكفل بالمصابين.