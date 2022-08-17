سكيكدة.. 17 جريحا في انقلاب حافلة

أصيب 17 شخصا بجروح، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب حافلة بمنطقة واد بيبي بولاية سكيكدة.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لللولاية، فقد تدخل المركز المتقدم وحدة قطاع الميناء لأجل حادث مرور تمثل في انحراف حافلة صغيرة و سقوطها في منحدر بحوالي 80 متر، في حدود الساعة 8 سا و55د بمنطقة واد بيبي بلدية عين الزويت.

وحسب البيان فقد أسفر الحادث عن إصابة 17 شخص تتراوح اعمارهم مابين (70- 03) سنوات، اغلبيتهم اطفال تتراوح اعمارهم (03-16)سنة من بينهم 3 في حالة خطيرة، نقلوا الى مستشفى تمالوس اما 14 الآخرون نقلوا الى مستشفى سكيكدة.

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