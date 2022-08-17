سكيكدة.. 17 جريحا في انقلاب حافلة
أصيب 17 شخصا بجروح، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب حافلة بمنطقة واد بيبي بولاية سكيكدة.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لللولاية، فقد تدخل المركز المتقدم وحدة قطاع الميناء لأجل حادث مرور تمثل في انحراف حافلة صغيرة و سقوطها في منحدر بحوالي 80 متر، في حدود الساعة 8 سا و55د بمنطقة واد بيبي بلدية عين الزويت.
وحسب البيان فقد أسفر الحادث عن إصابة 17 شخص تتراوح اعمارهم مابين (70- 03) سنوات، اغلبيتهم اطفال تتراوح اعمارهم (03-16)سنة من بينهم 3 في حالة خطيرة، نقلوا الى مستشفى تمالوس اما 14 الآخرون نقلوا الى مستشفى سكيكدة.
طالع ايضا:
سوناطراك.. وفاة عامل من الثلاثة المصابين في حريق المنطقة الصناعية بسكيكدة
سوناطراك.. وفاة عامل من الثلاثة المصابين في حريق المنطقة الصناعية بسكيكدة
كما أعلنت شركة سوناطراك اليوم الثلاثاء، عن وفاة عامل من الثلاثة المصابين أمس الاثنين في حريق المنطقة الصناعية بسكيكدة.
وبهذا المصاب الجلل تقدم الرئيس المدير العام توفيق حكار، باسم كافة عمال وعاملات مجمع سوناطراك بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد.
وجاء في رسالة التعزية:” ببالغ الحزن والأسى، تلقّى مجمع سوناطراك نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، ” حذيفة سعيدي” والذي انتقل إلى جوار ربه صبيحة هذا اليوم، إثر تعرضه لحادث نتيحة حريق خلال عملية تزويد شاحنة بمادة الكزيلان على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب التكرير RA1K.”
كما كشفت سوناطراك في رسالة التعزية ان المرحوم كان متعاقدا مع شركات المناولة.
سوناطراك: إصابة 3 عمال في حريق بالمنطقة الصناعية في سكيكدة
كما إندلع حريق اليوم على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب التكرير RA1K التابعة لسوناطراك بالمنطقة الصناعية بسكيكدة.
وتمثل الحادث في نشب نشوب حريق خلال عملية تزويد شاحنة بمادة الكزيلان على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب التكرير RA1K.
كما خلف الحادث 3 جرحى أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة تم إجلاؤهم على جناح السرعة إلى مستشفى سكيكدة. فيما لم يخلف أي خسائر مادية أخرى.
كما تم التحكم في الحريق مباشرة من طرف وحدات التدخل للأمن الداخلي التابعة لسوناطراك.
للإشارة فإن الوحدات الإنتاجية للمركب لم تتوقف وتستمر في العمل بصفة عادية.