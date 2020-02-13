سلاح الجو الأمريكي يسمح للطيارين بارتداء الحجاب وإطلاق اللحى

أعلن سلاح الجو الأمريكي، رسميا، السماح لطياريه من الرجال بإطلاق اللحى وارتداء العمائم، والنساء المسلمات بارتداء الحجاب.

وحسب مجلة “آير فورس” الأمريكية، المعنية بأخبار ذلك السلاح العسكري، جاء ذلك وفق تحديث أجراه السلاح على معاييره المهنية المتعلقة بالمظهر، للسماح بتلك التغيرات سواء لدوافع دينية أو طبية.

وبموجب التحديث الجديد، يتقدم المنتسب لسلاح الجو بطلب الحصول على “إعفاء” يسمح له بالتعبير عن تلك المظاهر، طالما تبدو “أنيقة وتبدو بمظهر مهني ومهذب”، مع ضرورة ألا يزيد طول اللحية عن سنتمترين ونصف.

كما يجب أن تكون العمائم والحجاب بألوان “تشبه إلى حد بعيد الزي الرسمي الموحد” للقوات الجوية.

وتشمل قواعد التحديث “الدينية الجديدة” في مجال سلاح الجو تغطية الشعر بعمائم تماما كالتي يرتديها رجال طائفة السيخ الهندية.