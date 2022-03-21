سلاح سري يبيد الروس فقط من دون حرب!

كشف مسؤول روسي رفيع، عن تفاصيل من سلاح بيولوجي سري، قال إن أوكرانيا كانت تعمل على تطويره بمساعدة من الجيش الأمريكي.

وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية، “دميتري روغوزين”، إن السلاح البيولوجي الذي أعدّ في أوكرانيا يؤثر على المرأة وقدرتها على الولادة، وعلى مناعة “مجموعات عرقية محددة”.

وكتب المسؤول الروسي على حسابه في “تلغرام”: “يؤثر هذا السلاح على الوظيفة الإنجابية للمرأة من جنسية محددة، وعلى الجهاز المناعي لمجموعة عرقية محددة بشكل عام، مما يسبب حساسية، تدفع إلى عدم تحمّل الطعام التقليدي، ويسبب التعرض للأمراض التي تؤدي إلى إضعاف مناعة الأمة وانقراضها، من دون تأثير الحروب”.

ولفت المسؤول الروسي، إلى أنه ترأس في الفترة من مارس 2017 إلى أفريل 2018، اللجنة الحكومية للسلامة البيولوجية والكيميائية، حيث تم النظر مرارا في قضايا تطويق روسيا بالمختبرات البيولوجية الأمريكية.

وقال “روغوزين” في منشوره “لا يعدّ سرا بالنسبة لقيادة بلدنا أن الغرض من هذه التجارب البيولوجية التي أجراها البنتاغون باستخدام مواد حيوية، تم الحصول عليها من التجارب على العرقية السلافية في أوكرانيا والدول الأخرى المجاورة لروسيا، هو تطوير سلاح عرقي ضدّ سكان روسيا”.

وفي سياق آخر، ردّت وزارة الدفاع الروسية، أمس، على تصريحات لمسؤولين أوكرانيين بشأن اعتماد الجيش الروسي على الصواريخ المجنحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، “الجنرال إيغور كوناشينكوف” ردا على تصريحات “كييف” قائلا: “أود أن أشدد على أن العملية العسكرية الخاصة ينفذها جيش مهني، بما في ذلك باستخدام الصواريخ المجنحة”.

وأشار المسؤول العسكري الروسي، إلى أن هذا النوع من السلاح يستخدم “بأكبر قدر من الفعالية” لتوجيه “ضربات عالية الدقة إلى عناصر البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وليس إلى منشآت مدنية”.

واتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية “النازيين الجدد وأفراد الجيش الأوكراني باستهداف المنشآت المدنية”، موضحا أن هناك شهادات كثيرة تؤكّد ذلك.

وكشف نفس المصدر، أن الجيش الروسي يستخدم في عملياته أيضا السلاح “فرط الصوتي”، بما في ذلك صواريخ “كينجال”، التي استخدمت مؤخرا لتدمير مستودعات القنابل الجوية والرؤوس القتالية لصواريخ “توتشكا – أو” في غرب أوكرانيا، ومخازن كبيرة للوقود في جنوب البلاد.

وأشار إلى أن إطلاق صواريخ “كينجال” جرى على مسافة تزيد عن ألف كيلومتر من الأهداف.

وعلى الجهة المقابلة، كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن سترسل منظومات دفاع جوي سوفياتية إلى أوكرانيا.

وفي هذا الموضوع، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الولايات المتحدة سترسل إلى القوات الأوكرانية، منظومات دفاع جوي سوفياتية اشترتها سرا “قبل عقود”.

وقالت الصحيفة إن واشنطن تخطط لإرسال منظومات الدفاع الجوي “Osa”. وأكدت أن الأمريكيين لا يخططون لإرسال نظام “إس – 300″، الذي تم الحصول عليه من بيلاروسيا إلى أوكرانيا.

وحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة حصلت لأغراض إعلامية على نسخة واحدة من منظومات الدفاع الجوي التي استخدمها الاتحاد السوفياتي بنفسه وباعها إلى دول أخرى.

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