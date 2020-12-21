سلالة كورونا الجديدة تصل إلى إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن رصد مريض مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وقالت الوزارة الإيطالية، إن المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية على متن رحلة جوية، ويخضع الآن للعزل الصحي.

للإشارة، فقد أعلنت عدة دول من بينها الجزائر تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، بسبب ظهور السلالة الجديدة لكورونا.

وقد صرح أمس السبت، وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا خرجت عن السيطرة.

وأضاف “علينا استعادة السيطرة على الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي”.

وأبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية أن سرعة انتشار السلالة الجديدة أقوى بنسبة 70%.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت أيضا في الدانمارك وهولندا وأستراليا.