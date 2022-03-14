سلسلة من الاضطرابات الجوية بداية من يوم الأربعاء المقبل

افاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن الوضعية الجوية الحالية لن تستمر طويلا، أين ستبقى الاثنين، والثلاثاء. كما أشارت المكلفة بالإعلام هوارية بن رقطة، أن بداية من الأربعاء،ستعود الاضطرابات الجوية، والأرض تتستعيد توازنها الطبيعي.

في حين، أضافت بن رقطة، “ما هو معروف كلما كان تطاير للرمال على المناطق الشمالية، تتكون بما يسمى نوايات التكثيف”. و”ستسمح بتشكل الأمطار وتكون محملة بحبيبات الغبار والرمال”.

كما أوضحت، المكلفة بالإعلام، أن بداية من يوم الأربعاء، ستتغير الوضعية الجوية، وتعود درجات الحرارة العادية. وستتوجه الحرارة نحو المناطق الشمالية للوطن والشرقية .

وفيما يخص التوقعات طويلة المدى، فحسب النماذج الرقمية، من المرتقب أن يكون تسلسل من الاضطرابات الجوية الأخرى. حيث ستكون عبارة عن تسرب هواء بارد في المستويات العليا للغلاف الجوي.

طالع أيضا:

وأفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن الحرارة التي تشهدها بعض المناطق في الجزائر غير عادية. كما أشارت المكلفة بالإعلام في الديوان، إلى أن الوضعية الجوية تعود إلى تمركز منخفض للضغط الجوي المتمركز في المحيط الأطلسي. والأخير يوجه تيارات جد قوية على أغلب المناطق الغربية والوسطى.

كما قالت بن رقطة، إن هذه التيارات يكون اتجاهها جنوبي إلى جنوبي غربي والذي يسمح بتصاعد كتلة هوائية ساخنة. وهذا على أغلب المناطق الغربية الوسطى للوطن. في حين، “سجل الديوان رياح نوعا ما من جنوبية إلى جنوبية غربية يساعد على الإحساس بارتفاع في درجات الحرارة”.