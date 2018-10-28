سلطاني: المنتدى ليس حزب سياسي ..بل فضاء للفكر والإبداع

قال أبو جرة سلطاني رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أن المنتدى ليس “حزبا سياسيا” بل فضاء فكري يجمع النخب من المجتمع الجزائري.

وخلال نزوله ضيفا على قناة”النهار” قال سلطاني أنه كان رئيسا لحزب سياسي لمدة 10 سنوات كاملة ولم تكن له الرغبة في تأسيس حزب آخر.

مشيرا في ذات السياق ، أن تركيبة المنتدى تهدف الى مناقشة الأفكار و الإبداع في نقاط الخلاف والقضايا التي تهم المجتمع.

وان الهدف الأسمى للمنتدى هو رفع مستوى النقاش بغية الوصول الى الأهداف المسطرة من طرف المنضمني الى المنتدى العالمي للوسطية الذي يرأسه.