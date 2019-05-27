سلطاني: تأجيل الرئاسيات مسألة وقت والحوار إلزامي للخروج من الأزمة

توقع أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم الأسبق، إعلان المجلس الدستوري، خلال أيام قليلة، إلغاء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبرر سلطاني رأيه هذا بعدم توفر الشروط الضرورية، لتنظيم هذا الإستحقاق الإنتخابي، والتي على رأسها عدد المترشحين للرئاسيات.

وأضاف أبو جرة خلال فضاء خاص نظمته القناة الإذاعية الأولى اليوم،بأن إجراء الإنتخابات الرئاسيات في موعدها المحدد أصبح شبه مستحيل

معتبرا بأنه لا يوجد بين المترشحين من يملك القدرة على الإستمرار في السباق،وعليه فإن تحديد موعد آخر أصبح مسألة وقت.

وقال أبو جرة سلطاني بأن رئيس الدولة سيخرج لاستدعاء الهيئة الناخبة للمرة الثانية، مشيرا إلى أن وضع الجزائر اليوم يستدعي

المزج بين الحلول السياسية والضوابط الدستورية، معتبرا بأن فتح الحوار أمام كل الفاعلين في الساحة السياسية أصبح ضرورة حتمية

لرسم خارطة طريق توافقية، فضلا عن إمكانية وضع تصور لجزائر ما بعد الإنتخابات الرئاسية.