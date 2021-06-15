سلطة الانتخابات في برج بوعريريج ترفض تسليم المترشحين نسخا من محاضر النتائج!

أعلنت عن حلّ نفسها بشكل آلي بعد تسليم النتائج لهيئة شرفي

تفاجأ ممثلو القوائم المترشحة للتشريعيات في برج بوعريريج، بعد 3 أيام من انتظار نسخ المحاضر النهائية، برفض مندوبية السلطة ببرج بوعريريج تسليمها، بعد طول انتظار.

وفيما كان الممثلون ينتظرون موعد الاستلام للمحاضر على الساعة الثالثة، أمس، كما أبلغهم مندوب السلطة، تفاجأوا برد غريب من السلطة، يبلغهم أن السلطة انتهى عملها، وتم نشر بيان بأنه تمّ حلها نهائيا ولن يتسلموا شيئا، بسبب عدم الاختصاص، وباعتبار السلطة انتهت مهمتها.

المترشحون تساءلوا عن كيفية معرفة النتائج من دون استلام محاضر، وكيفية تقديم طعون من دون الاطلاع على محاضر النتائج، إضافة إلى كيفية احتساب آجال العشرة أيام منذ استلام المحاضر بالنسبة للطعون.

هذا وتوجه بعض المترشحين بشكوى إلى العدالة ووجهوا رسالة إلى السلطات العمومية للتدخل.

“النهار” حاولت معرفة رد مندوب السلطة، لكنه تمّ تبليغنا من طرف أمانة المندوب بأنه لا يمكنه استقبالنا لارتباطه بتواصل عن بعد مع السلطة الوطنية في مكتبه.