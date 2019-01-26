سلطة ضبط السمعي البصري تدعو إلى تنظيم المشهد الإعلامي الجزائري

دعت سلطة ضبط السمعي البصري السلطات المعنية إلى تنظيم المشهد السمعي البصري الجزائري.

حيث سجلت”تفاقما” في عدد الشكاوي ضد بعض القنوات الخاصة، لعدم إحترامها لالتزاماتها في تطبيق العقود المبرمة مع المبدعين.

حسب بيان نشرته وذلك على خلفية وفاة المخرج يوسف قوسم، بعد محاولة إضرامه النار في جسده.

أمام مقر القناة التلفزيونية الخاصة “دزاير تي. في”، معبرة عن”أصدق مشاعر التعزية والمواساة”.

مبرزة أن مثل هذه المشاكل من اختصاص المحاكم، وهو مايعرقل تطور وارتقاء الإنتاج الجزائري إلى مزيد من المهنية.

وذكر البيان أن كل القنوات التلفزيونية الخاصة تخضع للقانون الأجنبي، مشيرة إلى أنه لا يمكنها أن تتنصل من مسؤولياتها الأخلاقية.

وجاء هذا ردا على مواطنين من بينهم فنانون ومهنيون في مجال السينما، تجمعوا ليلة الجمعة أمام مقر سلطة ضبط السمعي البصري.

للتعبير عن غضبهم عقب وفاة المخرج قوسم رحمة الله عليه الذي فقد الحياة بعد محاولة إضرام النار في جسده.