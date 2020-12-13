سلطة ضبط السمعي البصري توجه تحذيرا لقناة “النهار”

أصدرت سلطة ضبط السمعي البصري اليوم بيانا حول مضمون اعلامي ورد في حصة “ماوراء الجدران” والتي تم بث الومضة الاعلانية الخاصة بها يوم الاربعاء 9 ديسمبر 2020 على قناة النهار.

وجاء في نص البيان الصادر اليوم عن السلطة، أن محتوى هذه الحصة لايحترم الأداب العامة يتعارض مع أخلاقيات المهنة.

ووجهت سلطة ضبط السمعي بصري تحذيرا لقناة “النهار” من مغبة بث مشاهد من حصة ما وراء الجدران.

وقالت “لاراف” أن الحصة استضافت شخصا معروفا بالدجل والخرافة وادعائه مداواة السحر

وأشارت ذات الجهة أنها قامت باستدعاء المسؤول الأول بالقناة للتحذير من عواقب بث تلك الحصة مشيرة إلى أن إدارة القناة أكدت التزامها بعدم بث تلك الحصة استجابة لتنبيه السلطة.

وشددت السلطىة في بيانها في الأخير على حرصها وتمسكها بضرورة الارتقاء بالمحتوى.