سلطنة عمان تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

أعلنت كل سلطنة عمان أن يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك. وبعد غد السبت هو أول أيام العيد.

كما قرر مجلس الإفتاء في أستراليا رسميًا، أن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر في البلاد. وذلك بعد الإعتماد على حسابات علماء الفلك هناك وعدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال خلال اليوم الخميس.

وقد أشار المجلس الأسترالي إلى أن يوم غدً الجمعة هو آخر أيام شهر رمضان المبارك والمتمم له. وأن يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من أفريل الجاري عام 2023 هو اليوم الأول من أيام عيد الفطرالمبارك. وهو أيضاً أول أيام شهر شوال لهذا العام 1444 هجري.

للتذكير، لغاية الآن أعلنت كل من أندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 أفريل. وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.

وأعلنت ذلك أيضا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان.