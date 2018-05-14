«سلفيون جمّدوا 80 رسالة دكتوراه تتحدث عـــن الصــوفيـــة والـــزوايــــا»

على اعتبار أن محتواها لا يتوافق مع أفكارهم..الباحث بوعميور رضا:

«مناقشة 1000 رسالة دكتوراه منذ سنة 1998 متعلقة بالتصوف والزوايا»

كشف الأستاذ الباحث، بوعميور رضا، أن 80 رسالة دكتوراه تم تجميد مناقشتها من طرف جهات متهمة بانتمائها للسلفية، بسبب أن هذه المذكرات تتحدث عن الصوفية وتمجيد الزوايا، الأمر الذي دفع بالسلفيين إلى العمل بإيعاز من جهات معينة على تجميدها وتعطيل مناقشتها.

وأكد الدكتور في الملتقى الذي جاء تحت عنوان «دور الزوايا في تطوير البحث العلمي» بجامعة بوزريعة، أن عدد المذكرات التي تم مناقشتها منذ سنة 1998 وتتحدث عن الزوايا والتصوف وصلت إلى 1000 مذكرة، تم العمل بنتائجها على مستوى بعض الزوايا لتطوير عملها، مع الإبقاء في ذات الوقت على الطابع الديني والإرث الثقافي التي تميزها.

من جهته، قال الدكتور إبراهيم زغيمي، من جامعة وهران، إن عمل الزوايا ينبغي أن يتطور وفق التطور التكنولوجي الحاصل، إذ أن الدروس التي يتلقاها المتعلم فيها، لا ينبغي أن تنحصر على تعليم القرآن فقط، بل تشمل حتى تعليم المواد الأخرى، كي يستفيد المتعلم منها وبالتالي يتم تطوير عمل الزوايا.

وأكد المتحدث أن الدور الأساسي للزوايا في الفترة الحالية، يتمثل في تعليم اللغة العربية التي تعتبر وعاء الوحي، وهي الحافظة للتراث الإسلامي والمقوية للروافد التي تربطها بمنبعي الإسلام الكتاب والسنة، إضافة إلى الوقوف أمام حملات التنصير، حيث وقفت الزوايا أمام الزحف التنصيري بجميع حملاته من خلال نشر تعاليم الإسلام والذود عن حماه والرد على شبهات المنصّرين.

ومن الأدوار المهمة التي تحسب على الزوايا، أضاف المتحدث، أنها تؤدي دورا مهما في فض النزاعات القائمة بين الناس بطرق ودية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يمثل وجها مضيئا في مجال القضاء والتحكيم.

من جهة أخرى، دعا المشاركون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحث مخابر البحث المنضوية تحت لوائها، إلى ضرورة إيلاء أهمية كبرى للدراسات المتعلقة بالزوايا والصوفية، من خلال تمويل البحوث المجمدة والعمل على إحيائها، ولما لا تدريس مادة في العلوم الاجتماعية تتحدث عن الزوايا.

الضحية أودعت شكوى لدى مصالح إدارة جامعة الوادي

أستاذ جامعي يعتدي على طالبة بسبب خلاف حول «المدخلية» و«الإخوان»!

الطالبة رفضت الاستدلال بعدد من العلماء وقالت إنهم خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة

قدمت طالبة بمعهد العلوم الإسلامية بجامعة حمه لخضر في الوادي، شكوى رسمية لدى مصالح إدارة جامعة الوادي ومعهد الشريعة، بعد تعرضها إلى السب والشتم ورميها بماسكة أوراق والبصق في وجهها وإهانتها أمام زميلاتها من قبل المشرف على رسالة تخرجها لنيل شهادة الليسانس، مدعمة شكواها بشهادة طبية تثبت مقدار الأذى الذي تعرضت له ومنحها عطلة لمدة ثلاثة أيام من قبل الطبيب.

تفاصيل الواقعة تعود إلى اختلاف بين الطالبة والأستاذ المشرف بسبب المنهج الذي تتبعه الطالبة، حيث رفضت الاستدلال بكتاب سيد قطب وعدد من العلماء مثل يوسف القرضاوي والشيخ عز الدين القسام وغيرهم في رسالة تخرجها، واعتبرت أن علمهم لا يستدل به، وهو مختلف مع منهج أهل السنة والجماعة، وتكرر هذا النقاش في أكثر من لقاء بين الطالبة التي تتبع منهج السلفية المدخلية والأستاذ المشرف، مما دفعه إلى مناقشتها عديد المرات ومحاولة إقناعها، لكن الأمر تعدى إلى الاعتداء مثلما أثبتته الضحية في الوثائق المقدمة للجهات المعنية بالجامعة.

وأخذت حادثة الاعتداء أبعادا أخرى، بعد انتشار الخبر بولاية الوادي، وعدة مناطق أخرى، كون الأمر يتعلق باختلاف بين علماء من تيار الإخوان المسلمين ومنهج السلفية المدخلية، وأكد جميع أعيان الولاية، أن هذا الأمر يستدعي تدخل السلطات العليا في البلاد، كون الحادثة ليست مجرد شجار بين طالبة وأستاذها، وإنما هي مكيدة للإطاحة بأحد أعمدة الشريعة، وأهم المدافعين عن المذهب المالكي، حيث عرف الأستاذ المؤطر للطالبة بدفاعه عن منهج الوسطية والاعتدال، واعتماده في تدريسه وحتى دروسه ومحاضرته المسجدية على المذهب المالكي، الذي يتبعه جميع سكان المغرب العربي، وتواصل الأمر إلى نشر السلفية المدخلية بالمملكة العربية السعودية رسالة ترد على الأستاذ بجامعة الوادي، واعتبرت فيها رد الاعتبار أكثر من ضرورة، الأمر الذي جعل جميع أساتذة جامعة الوادي يتضامنون معه ويدعون إلى الوقوف في وجه انتشار ما وصفه بالتطرف في الجزائر.